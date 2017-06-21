«Пётр Великий», «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» "утопили" подлодку в Арктике

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» во взаимодействии с большими противолодочными кораблями «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» выполнили в Баренцевом море задачи поиска и учебной атаки подводной лодки условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения. Об этом 21 июня сообщает Минобороны России.

Совместно с противолодочной авиацией корабли выполнили поиск атомной подводной лодки Северного флота, фактически находившейся в районе проведения учения.

Противодействие отряду боевых кораблей оказывал экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота, отрабатывавшей задачи скрытного слежения и выхода в торпедную атаку по надводным целям.

"В ходе маневров экипажи крейсера «Пётр Великий» и больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» продемонстрировали уверенные навыки решения противолодочных задач в составе соединения", – добавлено в сообщении.