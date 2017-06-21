Минсельхоз не ждёт роста цен на гречку в России

Минсельхоз России не ожидает значительного роста цен на гречку в стране.

Об этом 21 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» и пресс-службу министерства.

«Минсельхоз России не прогнозирует значительного роста цен на гречиху», — сказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что валовой сбор гречихи в текущем году ожидается на уровне 1 млн тонн.

В Минсельхозе добавили, что на данный момент гречиха в стране посеяна на площади 1,4 млн гектаров, что на 40,4% больше, чем годом ранее.