Минсельхоз не ждёт роста цен на гречку в России
Минсельхоз России не ожидает значительного роста цен на гречку в стране.
Об этом 21 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» и пресс-службу министерства.
«Минсельхоз России не прогнозирует значительного роста цен на гречиху», — сказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что валовой сбор гречихи в текущем году ожидается на уровне 1 млн тонн.
В Минсельхозе добавили, что на данный момент гречиха в стране посеяна на площади 1,4 млн гектаров, что на 40,4% больше, чем годом ранее.