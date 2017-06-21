В НАТО объяснили, зачем послали истребитель к самолёту Шойгу

Истребитель F-16 НАТО 21 ибня приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу, чтобы идентифицировать его. Воздушное судно альянса находилось на безопасном расстоянии от лайнера с министром.

Об этом ТАСС заявили в штаб-квартире организации, комментируя инцидент в небе над Балтикой, пишет Лента.ру.

«Когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов. Наши действия были стандартными. Обычно, когда самолеты НАТО перехватывают самолет, они визуально идентифицируют его, все время сохраняя безопасное расстояние», — приводит РИА Новости слова представителя организации.

Как ранее сообщала "Фонтанка", истребитель F-16 пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его отпугнул российский Су-27, показав свое вооружение. Шойгу направлялся на коллегию Минобороны России, которую проводили в Калининграде.