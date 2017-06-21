СМИ: Максакова довольна ходом расследования дела об убийстве ее мужа. Как юрист

Мария Максакова убеждена, что расследование убийства ее супруга Дениса Вороненкова движется в правильном направлении. Об этом 21 июня сообщают СМИ.

На брифинге в Киеве вдова экс-депутата Государственной думы ФС РФ заявила, что высказывания о непричастности к убийству её мужа подозреваемого (якобы радикального националиста), которого 15 июня задержали в Павлограде, не соответствуют действительности. Ссылаясь на своё юридическое образование (экс-солистка Мариинского театра заявила, что имеет таковое), она заявила следующее: "Среди преступников доминируют те, кто до последнего не признает свою вину". И предполагаемый сообщник убийцы ее мужа — именно из такой категории.

Отметим, что о втором – юридическом образовании Марии Максаковой – ранее ничего известно не было. "Википедия" указывает на то, что в 2000 году она окончила с красным дипломом Российскую академию музыки имени Гнесиных (отделение академического вокала), в 2004 году окончила аспирантуру академии. Возможно, она его получила за годы депутатства в Госдуме ФС РФ 6-го созыва.

Вдова также рассказала о здоровье охранника Вороненкова, который подстрелил убийцу. «Он долгое время лежал в больнице, но в данное время ему гораздо лучше», – цитирует Максакову Интерфакс.

Напомним, бывшего депутата Госдумы, осенью 2016 года переехавшего в Киев, убили в центре украинской столицы 23 марта. Киллер – бывший боец одного из украинских добровольческих батальонов в Донбассе Павел Паршов. Украинские власти заявили, что он был «выпускником российской школы диверсантов», который действовал по приказу Кремля.