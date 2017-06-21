Малые партии попросили депутатов ЗакСа следить за чистотой водоемов и не опаздывать

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступили представители малых партий. Политические объединения, не прошедшие в парламент, по традиции высказывают свои просьбы и наставления городским законотворцам, ежегодно в конце весенней сессии.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", заседание горпарламента 21 июня посетили представители 6 партий. Сопредседателя "Парнаса" Евгения Сизенова спикер ЗакСа Вячеслав Макаров прервал сразу, как только тот начал говорить о неправомерности передачи Церкви Исаакиевского собора и предвзятости судов. Представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев обратил внимание ЗакСа на рост тарифов ЖКХ. Председатель регионального отделения партии "За женщин" Тамара Вашутина высказалась, что в Эрмитаже мало картин, написанных женщинами.

Представитель "Трудового фронта" Степан Маленцов обвинил депутатов в том, что те избраны меньшинством и не представляют интересы трудящихся. Игорь Агафонов из "Альянса Зеленых" посетовал на то, что горожанам негде купаться и на качество очистки холодной воды.

Резкой критике парламентариев подверг представитель партии "Народ против коррупции" Виталий Фёдоров. Он потребовал от законотворцев не опаздывать в ЗакС, а также пожелал всем воспитывать детей в любви и уважении к депутатам.