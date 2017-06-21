Петербургский легкоатлет Алексеев дисквалифицирован на 4 года за допинг

Петербургский спортсмен Денис Алексеев признан нарушившим антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Он получил дисквалификацию сроком на 4 года.

Как сообщает 21 июня «Р-Спорт», аналогичному наказанию подверглись легкоатлеты Инга Абитова (Самара) и Анастасия Капачинская (Москва).

В 2016 году эксперты обнаружили в допинг-пробе Алексеева, взятой на Олимпиаде 2008 года, запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. За это спортсмен был лишён бронзовой медали в эстафете 4×400 м. На том же препарате попались Абитова и Капачинская. Их также лишили олимпийских наград.