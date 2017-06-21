Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, позволяющий вносить дома с изношенными лифтами в программу капитального ремонта.

Как сообщили 21 июня в пресс-службе председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока, старые лебедка, шкаф управления и кабина лифта могут послужить достаточным основанием для включения в программу всего дома. Текущий ремонт таких элементов невозможен из-за их дороговизны, а предельный период эксплуатации всей системы — 25 лет. По словам Четырбока, в Северной столице уже несколько тысяч лифтов работают сверх положенного срока службы.

Очередность выполнения ремонта зависит от количества элементов, которые нужно обновить. Включение в программу лифтов продвинет некоторые здания в очереди.