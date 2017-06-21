Еще
17:47 21.06.2017
Пришлите свою новость!
17:44
В НАТО объяснили, зачем послали истребитель к самолёту Шойгу
17:37
На Садовой водитель и пенсионер-пешеход поссорились до кулаков
17:29
СМИ: Максакова довольна ходом расследования дела об убийстве ее мужа. Как юрист
17:01
В Финляндии выпал снег
16:59
Малые партии попросили депутатов ЗакСа следить за чистотой водоемов и не опаздывать
16:45
Петербургский легкоатлет Алексеев дисквалифицирован на 4 года за допинг
16:39
Звягинцев и Гребенщиков попросили Верховный суд контролировать дело историка Дмитриева
16:35
Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта
16:26
Главные криминалисты РФ подтвердили: сбитый в Балашихе мальчик был пьян
16:20
Мутко: ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей
16:16
Умер создатель разведгруппы "Вымпел" Юрий Дроздов
16:14
С июля квартплата петербуржцев вырастет на 6%
16:10
Бывший директор «Гоголь-центра» арестован за «Сон в летнюю ночь»
16:02
Петербургские депутаты просят обеспечить бесплатной медпомощью всех студентов
15:50
В Морском университете имени Макарова может появиться военная кафедра
15:32
Объявлен конкурс на должность председателя горсуда Петербурга
15:30
Смольный хочет изменить порядок распределения мест под автолавки
15:17
В Кремле сообщили о подготовке ответных санкций в отношении США
15:15
"Россия" вводит дополнительные рейсы в Крым
15:12
Росгвардия проведёт проверку в связи с задержаниями журналистов 26 марта
15:01
На финских дорогах устроили охоту на лихачей
14:48
ВЦИОМ: Россияне стали больше смотреть мультфильмы
14:43
Спикер ЗакСа запретил оппозиционерам задавать вопросы о политических репрессиях
14:41
Шойгу пообещал адекватный ответ наращиванию сил НАТО у границ России
14:30
Эксперты: Не более 5% покупателей могут самостоятельно накопить на квартиру в сегменте массового спроса
14:16
Тонны отравленного кунжута не пустили в Петербург из Гватемалы
14:14
Спикер ЗакСа: Митинги когда-то привели к развалу СССР
14:01
Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь
14:00
Евгения Васильева переквалифицировалась в управдомы
13:42
Манчини хочет заполучить в "Зенит" игрока из второй лиги Италии
13:39
В Петербурге увеличили число парковок для болельщиков Кубка конфедераций
13:31
Из-за взорвавшейся бутылки с квасом петербурженка получила контузию глаза
13:27
HR-гуру Светлана Иванова: Голод и боль - лучшие мотиваторы
13:22
Нападающий СКА Дадонов близок к переходу в НХЛ
13:18
Медведев сравнил лето в Москве с бразильской зимой
13:03
Песков перевел стрелки на Шойгу в истории с видео «из Сирии», которое Путин показал Стоуну
12:59
В мае в России зафиксировано рекордное количество ипотечных сделок
12:56
Песков не стал комментировать встречу Порошенко и Трампа
12:45
Пробки: петербуржцы предлагают разгрузить дороги за счет женщин
12:41
ИТМО вошёл в рейтинг лучших университетов Европы
12:32
Су-27 прогнал натовский истребитель, подлетевший к борту Шойгу над Балтикой
12:25
Пассажиры: Рейс Москва -Тбилиси задержал пассажир с бензопилой
12:16
Тарья Халонен cфотографировалась в образе бомжа
12:12
Путин продлил полномочия Титова как бизнес-омбудсмена
12:00
Выпускников после «Алых парусов» ночные автобусы подвезут к открытому метро
11:47
Мужчине дали 5 лет колонии за заражение 17-летней подруги ВИЧ
11:39
Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет
11:33
Госдума разрешила скрыть топ-чиновникам данные о собственности от СМИ
11:25
На Южном шоссе построят ПНД
11:16
Доллар поднялся выше 60 рублей
11:12
В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД
11:07
Очевидцы: С территории яхт-клуба на Карповке неизвестные вывозят яхты
11:02
В Ленобласти в ДТП с лосями погибли четыре человека
10:58
В честь героев войны в Петербурге зажгут сотню свечей
10:50
Курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей
10:42
Ещё один финский город обезопасит пешеходную улицу от терактов
10:36
Госдеп займется расследованием в отношении Клинтон
10:21
В Мурманской области выпал снег
10:15
Подростки угнали иномарку в Петербурге
10:09
Супруга экс-депутата сядет на 7 лет за аферы с квартирами покойников в Петербурге
10:03
«Шаг навстречу» благодарит тех, кто помог организовать отдых для детей
09:57
В Петербурге электронные больничные начнут оформлять пациентам двух поликлиник
09:49
Кемеровский губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике
09:41
Сторонники Навального пожаловались в СК на чиновников Минкомсвязи и Роскомнадзора
09:33
В Аргентине нашли крупнейшую коллекцию вещей из гитлеровской Германии
09:25
Основатель Uber покинул пост главы компании
09:17
Из психинтерната на Коллонтай сбежала агрессивная пациентка
09:09
У Петровского дока в Кронштадте извлекли утонувшего
09:01
У мечети в Лондоне мужчина нападал на прохожих с рожком для обуви
08:53
Швейцарцу у арены «Санкт-Петербург» пришлось пройти через неприятное
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
21.06.2017 16:35

Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, позволяющий вносить дома с изношенными лифтами в программу капитального ремонта.

Как сообщили 21 июня в пресс-службе председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока, старые лебедка, шкаф управления и кабина лифта могут послужить достаточным основанием для включения в программу всего дома. Текущий ремонт таких элементов невозможен из-за их дороговизны, а предельный период эксплуатации всей системы — 25 лет. По словам Четырбока, в Северной столице уже несколько тысяч лифтов работают сверх положенного срока службы.

Очередность выполнения ремонта зависит от количества элементов, которые нужно обновить. Включение в программу лифтов продвинет некоторые здания в очереди.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02

В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04

Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59

Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге

13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта
Испытания теплосетей на Васильевском закончились, но горячая вода в дома не вернулась
Улицу Турку залило водой во время испытаний теплосетей
Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
У детсада на Северном забил горячий фонтан
В отключенный дом на Джамбула вернули газ
На Маршала Захарова струей воды из дефектной трубы перевернуло автомобиль
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
В доме на Джамбула рядом с Hovard Palace отрезали газовые трубы
Нечего на песок пенять
Гибридная война Калининского ЖКХ
На квартиру Путина покусилось древнее зло
На Васильевском острове заканчивается перемирие
Коммунальные войны мешают питанию
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Звягинцев и Гребенщиков попросили Верховный суд контролировать дело историка Дмитриева

В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД

фото с сайта vk.com

В Мурманской области выпал снег

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
ЖК «Лондон Парк»
17.04.2017 10:57
По первому этапу ЖК «Лондон Парк» получено заключение Водоканала
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдал справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по жилым корпусам 1-1 и 1-2 ЖК «Лондон Парк».
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.