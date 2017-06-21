Главные криминалисты РФ подтвердили: сбитый в Балашихе мальчик был пьян

Наличие большого количества алкоголя в крови мальчика, насмерть сбитого в Балашихе, подтвердила повторная судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает «Лента.ру» 21 июня со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах, процедуру провело Главное управление криминалистики Следственного комитета России.

Новая экспертиза достоверно подтвердила результаты первой. Источник также подчеркнул, что алкоголь мог попасть в кровь мальчика только при жизни. Решение об эксгумации тела ребенка будут принимать надзорные органы и родители ребенка, полагает источник.

Напомним, 23 апреля 2017 года в городском округе Балашиха 31-летняя водитель Hyundai Solaris, нарушив ПДД, насмерть сбила мальчика в возрасте 6 лет. Экспертиза нашла в его крови 2,7 промилле алкоголя. Следственный комитет РФ возбудил против экспертов уголовное дело о халатности. В его рамках и была проведена новая экспертиза.