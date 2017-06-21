Мутко: ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей

На матчи Кубка конфедераций – 2017 продано около 400 тысяч билетов. Как заявил в среду, 21 июня, вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, Международная федерация футбола (ФИФА) довольна посещаемостью игр.

«На сегодня продано более 400 тысяч билетов. ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей. В Санкт-Петербурге на матче первого круга было 50 тысяч зрителей, в Казани – 34 тысячи, в Москве – 33, в Сочи – 28. В этом плане у нас все идет нормально. Но мы надеемся, что у людей появится еще больше желания приобретать билеты на игры. Этот турнир не полностью раскручен, недооценен», – подчеркнул Мутко.

По информации же «Фонтанки», дела обстоят немного иначе и ФИФА не совсем довольна тем, как продаются билеты. Напомним, Минспорта России разослало в города, проводящие матчи Кубка конфедераций, закрытый циркуляр, согласно которому бюджетные организации должны обеспечить матчи зрителями за счет раздачи бесплатных билетов.

Церемония открытия Кубка конфедераций на «Санкт-Петербург-арене» прошла при полупустых трибунах, а на самом матче они заполнились примерно на три четверти.