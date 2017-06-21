Умер создатель разведгруппы "Вымпел" Юрий Дроздов

Легендарный начальник нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов ушел из жизни 21 июня 2017 года. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

Юрий Дроздов, уроженец Минска, родился в 1925 году — 19 сентября ему бы исполнилось 92 года. После окончания 1-го Ленинградского артиллерийского училища штурмовал Берлин весной 1945 года. В 1956-м закончил институт иностранных языков и поступил на службу в КГБ. Работал в Германии, Китае и Нью-Йорке, возглавлял управление нелегальной разведки. Участвовал в Афганской войне, один из руководителей штурма дворца Амина, во время которого в декабре 1979 года был убит афганский президент Хафизулла Амин.

Юрий Дроздов был создателем и руководителем подразделения специального назначения КГБ и ФСБ «Вымпел» – интернациональной группы диверсантов-разведчиков. Бойцы этого отряда проходили спецподготовку, в том числе за рубежом — во Вьетнаме, на Кубе, у никарагуанских стрелков. В октябре 1993-го сотрудники группы выводили из Белого дома депутатов Верховного совета. В сентябре 1998 года после недолгого существования в качестве подразделения МВД указом Владимира Путина, тогда еще директора ФСБ, «Вымпел» вернулся под руководство службы безопасности, где стал управлением «В» и по сей день борется с терроризмом.