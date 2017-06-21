Бывший директор «Гоголь-центра» арестован за «Сон в летнюю ночь»

В Москве по делу о мошенничестве арестован театральный продюсер и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. На его свободу отрицательно повлияли израильское гражданство и связи с американской дипломатией.

Как сообщили «Фонтанке» в Пресненском суде Москвы, 21 июня следствие обратилось с ходатайством о заключении Малобродского под стражу по обвинению в мошенническом хищении денежных средств. Защита просила любую иную меру, не связанную с лишением свободы.

По версии следствия, продюсер в качестве генпродюсера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» (имела плотные творческие контакты с «Гоголь-центром») участвовал в подготовке фиктивных документов, позволивших получить госфинансирование спектакля «Сон в летнюю ночь». Ущерб от действий обвиняемого назван в размере двух миллионов рублей.

Против продюсера сыграли гражданство Израиля и хорошие отношения с дипмиссией США. Этими аргументами оперировал следователь при обосновании своего ходатайства.

«Суд его удовлетворил и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», – уточнили в Пресненском суде.

Алексей Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» до 2015 года. Его увольнение связывали с финансовыми нарушениями.

Продюсер стал третьим фигурантом дела «Седьмой студии». Ранее, после обысков у Серебренникова и в «Гоголь-центре», прежний директор студии Юрий Итин отправлен под домашний арест, главбух Нина Масляева – в СИЗО. «Седьмая студия» реализовала проект современного искусства «Платформа», на который государством выделены более 200 млн рублей.