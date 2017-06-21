В Морском университете имени Макарова может появиться военная кафедра

На военной коллегии в Калининграде 21 июня Сергей Шойгу поддержал идею создания военной кафедры в вузе, где обучают специалистов для торгового и атомного флота. Правда, появится она не скоро.

Тема новых военных кафедр в вузах регионов, готовящих специалистов, полезных для армии, обсуждалась на выездной коллегии Министерства обороны наравне с ситуаций на границах и мерах повышения безопасности России на Западном стратегическом направлении.

Как сообщает пресс-служба ведомства 21 июня, Шойгу напомнил, что «в марте мы поддержали образование новых структур военной подготовки при Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете «МЭИ», Мурманском государственном техническом университете и Тульском государственном университете».

В этом же списке оказался Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Петербурге, за который особо ратует руководство ВМФ. Оно и попросило министра обороны открыть военную кафедру в гражданском морском вузе. С чем министр принципиально согласился.

«Работа в этом направлении продолжается», – отметил министр.

Как уточнили «Фонтанке» источники в оборонном министерстве, после публичного одобрения работа по созданию кафедры пойдет быстрее, но это не значит, что она начнет функционировать с начала учебного года 2017/18: «Нужно набрать сотрудников, расписать учебную программу. Все это согласовать».