Членов «Объединения строителей СПб» оперативно избавили от доплат

Сорок пять строительных компаний – членов СРО А «Объединение строителей СПб», заявивших о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков, по решению Совета объединения от 19 июня 2017 г. избавлены от необходимости доплачивать деньги в фонд обеспечения договорных обязательств при повышении их уровня ответственности.

Порядка 100 млн рублей, полученные СРО А «Объединение строителей СПб» как процент от размещения компенсационного фонда на депозитах, направлены на покрытие взносов членов – участников фонда обеспечения договорных обязательств. Таким образом, в среднем на каждую из компаний объединением выделено более 2 млн рублей, что стало значительным подспорьем в непросто для строителей время.

Напомним, что в соответствии с требованиями №126-ФЗ, вступившего в силу 18 июня текущего года, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, должны быть использованы в качестве взноса членов СРО в фонд обеспечения договорных обязательств.