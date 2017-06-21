«Объединение строителей СПб» направило документы на подтверждение статуса СРО в Ростехнадзор

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» накануне направила в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) пакет документов на подтверждение статуса саморегулируемой организации и внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в сфере строительства.

При подготовке документов СРО потребовалось внести изменения в более чем 20 внутренних документов, которые были приняты Общим собранием членов и Советом Ассоциации. Кроме того, еще 31 октября 2016 года на счетах уполномоченных Правительством РФ банков были в полном объеме размещены средства компенсационных фондов СРО.

Напомним, что в рамках исполнения требований №372-ФЗ все российские саморегулируемые организации до 1 июля текущего года обязаны подать документы на подтверждение статуса СРО. В противном случае они будут исключены из госреестра СРО, а их компании-члены лишатся права работать на строительном рынке.