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21.06.2017 15:42

«Объединение строителей СПб» направило документы на подтверждение статуса СРО в Ростехнадзор

«Объединение строителей СПб» направило документы на подтверждение статуса СРО в Ростехнадзор
«Объединение строителей Санкт-Петербурга»

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» накануне направила в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) пакет документов на подтверждение статуса саморегулируемой организации и внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в сфере строительства.

При подготовке документов СРО потребовалось внести изменения в более чем 20 внутренних документов, которые были приняты Общим собранием членов и Советом Ассоциации. Кроме того, еще 31 октября 2016 года на счетах уполномоченных Правительством РФ банков были в полном объеме размещены средства компенсационных фондов СРО.

Напомним, что в рамках исполнения требований №372-ФЗ все российские саморегулируемые организации до 1 июля текущего года обязаны подать документы на подтверждение статуса СРО. В противном случае они будут исключены из госреестра СРО, а их компании-члены лишатся права работать на строительном рынке.

 


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Сорок пять строительных компаний – членов СРО А «Объединение строителей СПб», избавлены от необходимости доплачивать деньги в фонд обеспечения договорных обязательств при повышении их уровня ответственности.
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21.06.2017 15:42
«Объединение строителей СПб» направило документы на подтверждение статуса СРО в Ростехнадзор
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