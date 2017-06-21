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21.06.2017 15:33
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В «Доме с каминами» горят деньги и сроки давности

В судебном процессе обманутых дольщиков «Дома с каминами» с треском начали тлеть угли: уголовное дело о двойных продажах квартир в долгострое разваливается из-за истекающих сроков давности.
В «Доме с каминами» горят деньги и сроки давности
скриншот с сайта maps.yandex.ru

Дольщики жилого комплекса на проспекте Маршала Жукова больше десяти лет пытаются вернуть свои деньги. Обещанные им квартиры давно заселены новыми жильцами. Так давно, что по двум эпизодам истекли сроки давности. И хотя схему десятков двойных продаж окончательно оформили в 2011 году, а обман вскрылся в 2015-м, судья Петроградского суда начала отсчет с 2004-го, когда заключались сделки «первого круга».

Путаная история ЖК на проспекте Маршала Жукова тянется с 90-х годов. Ранее «Фонтанка» уже изучила, кто и как начинал здесь за здравие: застройщиком проекта при финансировании «Телекомбанка» стала компания «Монолит-Кировстрой» (МКС). В начале «нулевых», когда деньги кончились, руководитель банка Юрий Новиков и его зам Дмитрий Сергеев ушли на те же позиции в региональное отделение банка «Возрождение». А ключевое место кредитополучателя в сомнительной игре занял специально созданный для этого «СпецСтройИнвест» (ССИ) — во главе с директором Дмитрием Стадником. Наряду со Стадником аффектированными со ССИ через цепочку юрлиц были всё те же Новиков и Сергеев, за счёт средств своих работодателей-банков кредитовавшие не чужой бизнес.

Сейчас Стадник, сокурсник одного из банкиров, проходит единственным фигурантом дела о хищении. Вину на следствии признал полностью, товарищей по бизнесу не выдал. Пояснил, что переуступил право МКС на уже проданные квартиры, чтобы рассчитаться с долгами перед застройщиком. Деньги якобы растратил втайне ото всех. Куда — не помнит. Очень жаль, но помочь ничем не может: добра особого не нажил, компания его проходит процедуру банкротства, выплачивать компенсации обманутым нечем. При этом, по минимальным подсчетам, с маневра перепродажи предприниматель выручил миллион долларов. По некоторым данным, больше 30 исков сейчас рассматривается в гражданских судах, единственный пока уголовный процесс охватывает семь эпизодов.

На минувшей неделе адвокат обвиняемого Евгений Кузнецов ходатайствовал о прекращении дела за истечением сроков давности по двум из семи эпизодов. Судья Светлана Тельнова после нескольких часов раздумий согласилась.

21 июня Алексей Сергеев, представитель двух обманутых дольщиков, которых вывели из процесса, подал жалобу на это решение в Городской суд.

И что теперь

Участники долевого строительства «Дома с каминами» заключали инвестиционный договор до принятия 214-ФЗ. Последний не позволяет застройщику в случае банкротства оставить соинвесторов ни с чем. С момента госрегистрации договора у всех участников долевого строительства в залоге находится земельный участок и дом. У дольщиков "Дома с каминами" таких гарантий не было. В качестве доброго совета в Смольном предложили пострадавшим подать заявку на вступление в реестр обманутых дольщиков.

Однако включение в реестр не предусматривает выплаты компенсации, отметил представитель региональной комиссии по недвижимости Общества потребителей Александр Жуматий. Даже если после очередных судебных разборок покупатели смогут доказать, что договорные отношения с застройщиком фактически сложились как долевое участие, своих денег они не увидят никогда. Максимум, что им обещает закон: помочь с поиском нового инвестора, согласного на строительство. Но «Дом с каминами» несопоставим по масштабам бедствия с ГК «Город». «На помощь реестра эти люди могут не рассчитывать, в таких объемах система не работает», — добавил эксперт.

Но там, где бессилен 214-й, действует закон о защите прав потребителей, принятый еще в 1992 году. «В частности, эта норма эффективна при взыскании неустойки, если в договоре зафиксированы сроки сдачи дома. Кроме этого, дольщик имеет право не просто вернуть свои деньги, но и 50% от этой суммы по решению суда», – посоветовал консультант.

Единственное, что остается покупателям жилья по инвестиционному договору, — это молитва, не без сочувствия говорит глава комиссии по профессиональной этике Ассоциации риелторов Петербурга Александр Гиновкер. Тем, кто по каким-либо причинам вписался в подобные проекты, он посоветовал как можно скорее добиваться переоформления договора по форме долевого участия.

Основная причина, по которой в современном мире клиенты идут на сложные и рискованные схемы покупки жилья – сравнительная дешевизна, уточняет председатель совета директоров «Агентства развития и исследований в недвижимости» Андрей Тетыш. Утешает, что таких сделок на рынке меньше десяти процентов, подсчитали специалисты. «Это – большая старая война, и сейчас мы наблюдаем ее отголоски», – заключил он.

Десять лет для истории — час

Не исключено, что суд удовлетворит гражданские иски о компенсации, но в лучшем случае процедура выплат растянется на десятилетия, соглашается партнер юрфирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев. Он предположил, что Стадник, возможно, неспроста берет на себя всю вину. «На практике соучастники нередко определяют между собой виновного. Затем, с учетом признания вины и ряда смягчающих обстоятельств, лицо привлекут к ответственности с минимальным или условным сроком», — сказал он.

В апелляционном суде адвокат потерпевших рассчитывает вернуть дело на доследование. В первую очередь защита настаивает на правильном определении сроков преступления. Дополнительные соглашения ССИ с МКС о передаче квартир заключались в 2011 году — это подтверждают документы за подписью экс-директора застройщика Александра Столярова. Суд же учел только даты заключения договоров об инвестиционном участии от 2004 года.

«Не беремся судить о причинах, но позиция следствия и суда до запятой совпадают с очевидными пунктами стратегии Стадника. Он назвал себя единственным расхитителем средств, и о выявлении вероятных сообщников все, как по команде, забыли», — возмущается один из пострадавших Дмитрий Карпушин. Следователь проигнорировал показания экс-главы «Монолита» Столярова и бухгалтера Шеляковой о том, что фактически бизнес-процессом руководил один из банкиров — Дмитрий Сергеев. Без внимания остались также показания о двойной бухгалтерии. Следствие не задумалось о проверке возможного налогового преступления. Стадник предложил считать датой совершения правонарушения далекий 2006 год, а не 2011-й, когда, по его же признанию, готовились необходимые для обмана документы, — судья согласилась с этим, к недоумению потерпевших. Их также озадачил тот факт, что обвиняемый в тяжком преступлении ни дня не провел под стражей — ни на следствии, ни во время суда.

Теперь обманутые покупатели ЖК «Дом с каминами» готовят обращение в Национальный антикоррупционный комитет и Совет при президенте по противодействию коррупции.

Айгуль Абдуллина, «Фонтанка.ру»


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