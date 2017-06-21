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21.06.2017 15:34

Проекты «Группы ЛСР» стали лауреатами национального этапа конкурса FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017

Проекты «Группы ЛСР» стали лауреатами национального этапа конкурса FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017
ПАО «Группа ЛСР»

20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения участников национального этапа премии в сфере недвижимости FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017 – «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости» FIABCI-Россия.

Жюри конкурса признало лучшими сразу два проекта «Группы ЛСР» – жилой комплекс «ЗИЛАРТ» в Москве в номинации «Комплексное развитие застроенных территорий» и жилой комплекс «Мичуринский» в Екатеринбурге в номинации «Малоэтажная жилая недвижимость».

«Эта победа особенно важна для «Группы ЛСР». Комплексная оценка проектов по международным стандартам со стороны экспертного сообщества задает высокую планку качества всем игрокам на рынке. Каждый наш проект продуман до мельчайших деталей лучшими специалистами, тем самым мы строим не просто дом, а создаем среду, где будет комфортно жить», – комментирует директор по работе с инвесторами и связям с общественностью «Группы ЛСР» Юрий Ильин.

В российский шорт-лист премии в 2017 году вошел 81 объект недвижимости, за звание лучших боролись застройщики из 17 регионов страны.

Всероссийский конкурс «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости» FIABCI-Россия – национальный этап Всемирного конкурса FIABCI «Prix d’Exellence Awards», одного из самых престижных мировых конкурсов в области недвижимости, проводимый FIABCI (Международная Федерация Участников Рынка Недвижимости) с 1992 года при поддержке The Wall Street Journal. Единственный в России профессиональный конкурс, имеющий выход на Международный уровень: финалисты и победители национального конкурса имеют возможность участия в международном этапе.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


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