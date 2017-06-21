Как Стоун не узнал своих

Россиянам вслед за режиссером Стоуном под видом российских военных успехов показали американские военные вертолеты. Несмотря на бушующий второй день скандал, редактировать Первый канал картину мастера не стал.

В третьей серии «Интервью Путина» режиссера Оливера Стоуна российский президент показал нечто, затмившее весь остальной фильм. Но ясно это стало не сразу. Президент на экране айфона продемонстрировал видео с «работой российской авиации» в Сирии. Спустя неделю после американской премьеры, перед российским показом серии, разразился скандал. Оказалось, что и видео не то, и телефон не Путина.

На 49-й минуте третьей серии «Интервью» Путин рассказал режиссеру Стоуну о том, сколько на самом деле боевиков обретается в запрещенной ИГИЛ. А потом показал, как российская авиация этих самых боевиков истребляет. «Вот работа нашей авиации, они бегут с оружием. У некоторых в руках не просто автоматы, но и более серьезное оружие для уничтожения бронетехники», – говорил президент. Камера зафиксировала движение на экране айфона – и переговоры пилотов на русском языке.

Спустя неделю после американской премьеры фильма разгорелся скандал – журналисты заявили, что видеоролик с президентского гаджета публиковался в сети задолго до событий в Сирии и вообще снят американскими военными. А переговоры русских пилотов – случайный перехват или злонамеренное наложение чужеродного звука. Якобы картинка была получена с тепловизора прицела пушки американского вертолета «Апач», который «работал» по талибам в Афганистане.

Первоисточником назван пятнадцатиминутный ролик категории 18+ (потому что в нем демонстрируется убийство людей), который был размещен в Youtube еще 19 июля 2012 года и собрал более 3,6 млн просмотров.

В этом ролике на 01:01 минуте, действительно, разворачивается характерная цепочка взрывов, как на видео с президентского айфона.

А вот фрагмент этого же ролика, опубликованный на Youtube уже в марте 2016 года и собравшей скромные по меркам первого образца 127 тысяч просмотров. Подписано оно уже как «Ми 28Н в Сирии Очень убойное видео!!!». Но на 29-й секунде – все та же знакомая картинка со взрывами.

Когда новость побежала по лентам, а социальные сети начали бесноваться, Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. "Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны, – сказал пресс-секретарь Путина. – Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту".

То есть, был назван крайний. Им оказался Сергей Шойгу.

Между тем, анонимные и не очень телеграмм-каналы, мимо которых теперь не проходит ни один информационный повод, отреагировали на историю с «фейковым видео» по-своему.

Методичка:



Про нашумевшую историю с Путиным и фейковым видео бомбежки из Сирии (на самом деле из Афганистана), которое он показал Стоуну. Человек всю жизнь декларирует, что пользуется только проверенной информацией "из папочек".



Первый раз застали с айфоном в руках – и вот вам результат.



kononenkome:



Интересно, откуда в руках в Путина взялся айфон? Наверняка же Медведев подсунул!



ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА:



По поводу фейкового видео, которое Путин показывал Стоуну. Беда не в том, что Путин подсунул лажу Стоуну, настоящая беда – если лажу регулярно подсовывают самому Путину и он во все это искренне верит. Что зарплаты такие, как ему говорят. Что цены на жилье такие, как докладывают.



Капитан Врунгель:



Поиски виноватых в создании фейкового видео для Президента, идут полным ходом. Сергей Кужугетович искореняет еретиков из департамента коммуникаций огнем и мечом.

Как бы то ни было, российскому зрителю скандальная третья серия «Интервью с Путиным» была показана без купюр.

А iPhone, по словам пресс-секретаря Пескова, принадлежал не Путину, а одному из сотрудников, «обеспечивающих работу президента». У Путина, как известно, мобильного телефона нет.

И не исключено, что в конце концов инцидент объявят тонким троллингом режиссера Стоуна. Потому что он показанному безоговорочно поверил.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"