Объявлен конкурс на должность председателя горсуда Петербурга

Вакансия председателя городского суда появилась в Петербурге. Конкурс на должность объявила Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Как сообщает ведомство 21 июня, также объявлены конкурсы на должности председателя Московского, Реутовского и Ивановского гарнизонных военных судов, а также Томского областного суда. Кандидаты должны отправить свои заявки не позднее 17 июля.

В петербургском горсуде «Фонтанке» пояснили, что нынешняя председатель суда Валентина Епифанова будет занимать этот пост до 18 января 2018 года. После этого ее кресло займет новый судья.

Епифанова официально стала председателем горсуда в 2006 году. Однако обязанности председателя начала исполнять с 2003 года, сменив Владимира Полуднякова. До этого она занимала должность первого зампредседателя городского суда.