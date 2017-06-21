Смольный хочет изменить порядок распределения мест под автолавки и киоски по ремонту обуви. Это следует из проекта изменений в правила размещения нестационарных торговых объектов, который комитет имущественных отношений опубликовал на своем сайте.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, город хочет заключать договоры с владельцами передвижных средств развозной торговли (автолавками), а также нестационарными торговыми объектами (киосками) по ремонту обуви по итогам проведения аукционов. Сейчас процедура основана на очередности – кто раньше подал заявку, тот получает место.

Напомним, кампания 2015 года по распределению мест под автолавки обернулась скандалом. Старожилы рынка получили отказы на большую часть поданных заявок, а две трети мест получили «новички» – «Танита Фиш» и «Быстроежка». Аналогичная ситуация сложилась и на рынке киосков периодической печати и бытовых услуг.

Как сообщала "Фонтанка", в 2016 году КИО уже публиковал проект постановления о проведении аукционов для таких торговых объектов, но он не был утвержден.