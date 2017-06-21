Звягинцев и Гребенщиков попросили Верховный суд контролировать дело историка Дмитриева

Режиссер Андрей Звягинцев и рок-музыкант Борис Гребенщиков сомневаются в законности судебного процесса над карельским правозащитником Юрием Дмитриевым. Его обвиняют в изготовлении детского порно с собственной дочерью. Видеообращения на имя председателя Верховного суда опубликованы на канале Delo Dmitrieva 21 июня.

Борис Гребенщиков от своего имени и от имени друзей-музыкантов попросил председателя ВС Вячеслава Лебедева взять под особый контроль дело 61-летнего главы карельского «Мемориала» Дмитриева.

С аналогичной просьбой к «главному по законности и справедливости» обратился Андрей Звягинцев. По его словам, Дмитриев «почти наверняка был обвинён напрасно».

«Я этого не утверждаю, но думаю, что речь идет об этом», – заявил режиссер.

Он отметил, что в российских реалиях элементарно обвинить человека «в чём бы то ни было» и «не составляет труда для людей, которые умеют это делать». Каннский лауреат подчеркнул, что Дмитриев делает «настоящую работу и поднимает из небытия невинно убиенных». Председателю ВС, по мнению кинорежиссера, хотя бы из уважения к огромному труду стоит обратить внимание на это дело. Звягинцев говорит, что оно должно быть расследовано в других условиях: «...в условиях публичности, в условиях равных прав для обвиненной стороны, чтобы была проведена действительно независимая экспертиза».

Ранее в защиту историка уже высказались писатель Дмитрий Быков и поэт Лев Рубинштейн.