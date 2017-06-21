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21.06.2017 20:08
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"Трансстрой" - от Петербурга до Москвы

Разбирательства Смольного с экс-подрядчиком стадиона на Крестовском превратились в настоящие скачки с участием петербургского и московского судов. Один заезд город только что выиграл.
"Трансстрой" - от Петербурга до Москвы
Светлана Холявчук/Интерпресс

Смольный доказал законность расторжения контракта с Инжтрансстроем по стадиону на Крестовском острове. Важен не только факт, но и сроки — город сумел опередить московские суды, где рассматриваются дела между экс-подрядчиком арены и антимонопольщиками. Формально эти вещи не связаны, однако по факту судьи вполне могут держать в уме, что там решили их иногородние коллеги.

«Фонтанка» неоднократно описывала, насколько насыщенно протекает судебная, не сказать семейная, жизнь комитета по строительству и группы «Трансстрой». Только в первом приближении это под десяток исков, Смольный выясняет отношения с тремя компаниями группы: «Инжтрансстрой-СПб», ОАО «Корпорация Трансстрой» и АО «Инжтрансстрой». На данный момент сумма требований города — порядка 3,6 млрд рублей, ответных претензий подрядчика — около миллиарда. Разбирательства идут около года. Дела приостанавливаются, их рассмотрение переносится, в Москве компания пытается восстановить свою деловую репутацию, к делу подключился Верховный суд — и при этом всем только накануне был принят первый важный и вступивший в силу судебный акт. Апелляционная инстанция подтвердила правоту арбитража и вторично признала, что Комстрой законно расторг контракт с АО «Инжтрансстрой». Его стоимость составляет 12,54 млрд рублей, и это самый крупный подряд, который достался кому бы то ни было из различных «трансстроев».

Подобные дела есть по всем трем контрактам, встречные иски были поданы практически день в день: Смольный требует признать расторжение законным, подрядчик пытается его оспорить. Эти пары вполне предсказуемо были объединены в три дела. Споры — и это важно — не денежные, все вопросы с незакрытыми авансами и неоплаченными работами решаются в других делах. Однако пункт о законности/незаконности расторжения контракта может стать ключевым. Если бы суд решил, что Смольный прекратил отношения с подрядчиком без достаточных оснований, у коллективного «Трансстроя» появился бы повод требовать возмещения упущенной выгоды или других выплат.

Пока не ясно, будет ли АО «Инжтрансстрой» подавать кассационную жалобу. Указанные заказчиком основания для расторжения в компании по-прежнему считают необоснованными. «В ходе судебных заседаний каких-либо доказательств наличия нарушений представлено не было, – говорят в пресс-службе. – Все указанные основания либо являлись нарушениями самого комитета, либо относились к работам, выполненным по другим контрактам. В настоящее время мы ожидаем публикации постановления апелляционного суда в полном объеме. После этого будет принято решение о необходимости кассационного обжалования».

Есть еще одно последствие. География разбирательств с участием «Трансстроя» расширилась, сейчас группа не менее активно судится в Москве, ответчиком выступает Федеральная антимонопольная служба. Там вопрос тоже формально не денежный: ФАС по предложению петербургского правительства включила все три «Трансстроя» в реестр недобросовестных поставщиков. «Трансстрой» в такой компании оставаться не хочет, чтобы не терять на 2 года возможность участвовать в конкурсах. Олегу Дерипаске, который по-прежнему считается главным бенефициаром «Трансстроя», несмотря на продажу акций, до столичного правосудия ближе. Кроме того, бремя доказывания в данном случае лежит на антимонопольщиках, а строители фактически представили там те же материалы, что и в Петербурге.

Сами московские судьи такому подарку с Балтики в виде трех массивных дел не обрадовались и с облегчением согласились отложить их до окончания петербургских судов. Однако сторона «Трансстроя» успешно отменила приостановку через апелляцию. В одном случае поводом — вполне законным — стал тот факт, что судья огласила решение о приостановке, не удалившись в совещательную комнату. С того момента, как рассмотрение возобновили, началась московско-петербургская гонка.

Формально прямой связи между делами в двух городах нет. Но комитет по строительству, разумеется, хочет, чтобы петербургские судьи не зависели от того, оставили «Трансстрой» в списке недобросовестных поставщиков или нет. Для этого им надо просто опередить московские. «Именно это и произошло 20 июня в отношении АО «Инжтрансстрой», – говорит Валерий Зинченко, управляющий партнер Pen & Paper, который представляет в суде Смольный. – Мы получили первый вступивший в законную силу судебный акт, который безусловно будет учитываться судами при разрешении иных споров, связанных со стадионом. В процессе были доказаны факты многочисленных и существенных нарушений бывшего генподрядчика, и теперь Московскому суду придется решить: можно ли признать Трансстрой добросовестным поставщиком, если ранее с ним, как выясняется, законно расторгли контракт».

Между тем по двум делам скачки все еще продолжаются. Смольный настолько не хочет пропускать Москву вперед, что, подобно участникам Троянской войны, призвал на помощь богов — в виде Верховного суда. Pen & Paper надеется, что он отменит решение столичной апелляции и снова притормозит дела по ФАС. Одно из дел — по АО «Корпорация Трансстрой» – суд уже истребовал для изучения.

С «АО «Инжтрансстрой» и ОАО «Корпорация Трансстрой» основанием для разрыва контракта стала процедура наблюдения. Судьи вводили ее 29 мая 2015 года и 31 декабря 2015 года соответственно по искам «Юнивест Плюс» и «Ростостройкомплекта».

На момент введения долги исчислялись миллионами, к лету 2016 года, когда Смольный разорвал соглашения, — миллиардами. ООО «Рубеж» и вошедшие в дело кредиторы в данный момент банкротят «Инжтрансстрой-СПб», заявление будут рассматривать через месяц. Сам город присоединяться к этим требованиям и не подумал. По данным «Фонтанки», юристы комитета держали в уме распространенную практику: иск о банкротстве компании поддает подконтрольная ей же организация, и она же, соответственно, назначает управляющего. В этом случае другому кредитору, вставшему в очередь, становится сложно на что-то рассчитывать. Рисковать Смольный не стал и все свои претензии выкатил в отдельных процессах, где встретился с «Трансстроем» с глазу на глаз.

Решение суда от 20 июня по «АО Инжтрансстрой» несколько перекрыло еще одну промежуточную победу комитета по строительству. В денежных исках «Трансстрой» опирается на экспертные заключения об объеме выполненных работ, причем эти заключения заверены нотариально. Смольный попытался оспорить протоколы в Василеостровском районном суде, который отказал в рассмотрении, как и апелляция. Тем не менее Президиум Санкт-Петербургского городского суда по кассации все же заставил первую инстанцию принять иск к рассмотрению. Всего таких дел 6, и их итог пока не ясен. Однако если бы город не вернул их в районный суд, протоколы потом уже точно нельзя было бы оспорить и все подсчеты «Трансстроя» оказались бы высечены в камне. А значит, и требования компании получили бы формальное основание.

Справка:

Смольный подал к «Инжтрансстрой-СПб» 4 иска на 3,6 млрд рублей. Два из них – на 289 млн и 291 млн рублей суд не стал рассматривать по формальным причинам, комитет подает их заново. Первый касается невозвращенного оборудования, второй — затрат на исправление недостатков. Еще 319 млн — разница между стоимость контракта с «Трансстроем» и сменившим его «Метростроем, а 2,8 млрд — непогашенные авансы. Кроме того, город намерен предъявить дефектные работы еще на 861 млн рублей. В свою очередь структуры «Трансстроя» подали два денежных иска к заказчику — на 750 млн и 212 млн рублей по факту неоплаченных работ.

Контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013 – 2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование. В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой», который получил 100%-ный аванс, несколькими траншами на 5,3 млрд рублей. Компания официально сдала стадион в эксплуатацию 29 декабря. Однако в тот же день город без конкурса заключил с ней 2-миллиардный контракт на обустройство зоны контроля доступа.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
vngv
21 июня 2017 г. 20:23
Тема Отката не затронута. В.И. Матвиенко ...
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