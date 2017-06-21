"Россия" вводит дополнительные рейсы в Крым

Поток петербургских туристов в Крым превысил ожидания перевозчиков. Чтобы увезти всех желающих, авиакомпании "Россия" понадобилось ещё четыре еженедельных рейса.

Как сообщил перевозчик, дополнительные самолёты в Симферополь начнут летать с 22 июня. Летнее расписание компании группы "Аэрофлот" пришлось расширить из-за популярности крымского направления у жителей Петербурга.

Рейсы под кодом SU будут выполнять из Пулково по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 0:20. В аэропорту Симферополя аэробус на 128 мест приземлится в 3:35.

С окончанием летнего сезона дополнительные рейсы в Крым отменят, пояснили в авиакомпании.