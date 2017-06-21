В Кремле сообщили о подготовке ответных санкций в отношении США

Москва примет меры в ответ на новый пакет санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 21 июня.

Его слова передает «Лента.ру».

«Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что возможные ответные меры уже обсуждаются на экспертном уровне.

Как сообщала "Фонтанка", накануне на сайте минфина США обновился санкционный список, 20 июня в него вошли неформальная "Частная военная компания Вагнера" и Дмитрий Уткин, которого считают её командиром. Кроме ЧВК, бойцы которой принимали участие в военных действиях в Сирии и на юго-востоке Украины, за что и попали под американские санкции, в списке значится кейтеринговая компания «Конкорд» и ООО «Конкорд менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина. Сам петербургский миллиардер ограничен в своей финансовой деятельности на территории США еще с 20 декабря 2016 года.