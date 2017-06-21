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21.06.2017 15:12
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Росгвардия проведёт проверку в связи с задержаниями журналистов 26 марта

Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти проверит действия сотрудников ОМОНа, которые задерживали журналистов на несанкционированном митинге, прошедшем 26 марта на площади Восстания и Марсовом поле.

"При установлении фактов нарушения прав журналистов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – говорится в ответе начальника управления Андрея Бакуменко на коллективное обращение журналистского сообщества.

Ответ на имя редактора "Делового Петербурга" Ирины Панкратовой был опубликован в чате независимого медиасообщества "Медиафан".

В письме к правоохранительным органам речь шла о задержании корреспондентов "Ведомостей", "Новой газеты", "Интерпресса", "Коммерсанта". Как отмечали представители СМИ, журналистов задерживали, несмотря на демонстрацию редакционных удостоверений и применяли силу.


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