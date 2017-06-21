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21.06.2017 19:41
4 Комментариев

Недомытый фасад

Смольный раскритиковал намыв на Васильевском, но вовсе не собирается его прекращать. «Фонтанка» выяснила, что случилось и почему.
Недомытый фасад
Светлана Холявчук/Интерпресс

Смольный обрушился на компанию «Терра-нова», которая уже больше десяти лет реализует на Васильевском острове стратегический проект «Морской фасад». На этот раз застрельщиком конфликта выступил комитет по строительству, который вечером 20 июня выпустил пресс-релиз, резко критикующий девелопера за «неисполнение обязанностей стратегического инвестора». «Фонтанка» разбиралась, чем это вызвано, а также спросила экспертов – а так ли был нужен городу этот огромный проект в том виде, в котором он реализуется сегодня.

Соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта «Морской фасад» было подписано ЗАО «Терра-Нова», связанным с ГК First Quantum экс-депутата Госдумы Виталия Южилина 22 февраля 2007 года. Суть замысла изначально заключалась в том, что компания должна была за свой счет подготовить все документы, провести землеустроительные и кадастровые работы, осуществить намыв и построить Морской пассажирский терминал на западе Васильевского острова. Взамен, в соответствии с условиями договора аренды от 2006 года, девелопер получил восемь земельных участков на севере намывной территории. На этих землях он мог строить жилье и таким образом окупить вложенные инвестиции. Договор предусматривал окончание работ по намыву и стабилизации территории не позднее 8 июня 2019 года. Как поясняют в стройкомитете, это означает – на 476,9 га должен появиться новый участок суши с абсолютной отметкой плюс 2,9 м.

Однако уже через пару лет девелопер столкнулся с первыми трудностями. В 2009-м из-за кризиса проект почти «завис», песок качать перестали, концепцию застройки начали пересматривать. Но кризис миновал, стройка вновь вышла на нормальные темпы. Затем начались недопонимания с городскими властями. В 2015 году Смольный пришел к выводу, что дороги и школы застройщики должны возводить за свой счет, ведь в бюджете средства на это не заложены. Еще раньше, в 2013-м, выяснилось, – город не готов выделять миллиарды рублей на инженерное обеспечение жилых кварталов на намыве, и застройщикам предложили делать это самостоятельно. Теперь в Смольном заявляют, что «Терра-Нова» опаздывает со сроками реализации проекта, а намытые уже земли не «консолидированы» и не стабилизированы должным образом, нет условий для подключения возводимых домов к сетям. Кроме того, декларируется – новая суша имеет высоту до плюс 1,8-1,9 м, а не почти три метра, как требовалось.

Перечисляется комитет по строительству и иные претензии: «Терра-нова» якобы пять лет подает в комитет одни и те же сведения об объеме работ, то есть стройка опять пробуксовывает; также Смольному не нравится, что компания передает участки другим юрлицам, а значит, нарушается принцип комплексного освоения территории, которая, по мысли чиновников, должна застраиваться по единому графику. Из всего этого сделан категоричный вывод: ЗАО «Терра-Нова» не имеет законных оснований для строительства. Между тем, все участки, даже еще не намытые, давно раскуплены.

В самом ЗАО «Терра-нова» категорически отказались от каких-либо комментариев по поводу заявления властей. Девелоперы, которые уже давно ведут строительство на намывных землях, тоже комментируют ситуацию весьма неохотно. В общей сумме разрешения здесь получены на 445 тыс. кв. м жилья. Сейчас на этих территориях работают компании Seven Suns Development (осваивает 12 га), ГК «Лидер Групп» (11 га), ЗАО «Ренессанс Констракшн». Seven Suns уже заселила на своих участках пять домов на 2,6 тысячи квартир, «Лидер Групп» должна в июне сдать жилой комплекс еще на 650 квартир — это часть большого проекта «Гавань капитанов», общей площадью более 340 тыс. кв. м.

Для комментария оказалась доступна лишь Seven Suns Development; как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, никаких официальных документов с какими-то нормативами они не получали. «Мы знаем четко, что участок находится в собственности компании, что отметки высот находятся на проектных значениях. Они соответствуют всем строительным нормам, – заявили в компании. – Мы приобретали готовый участок, и впоследствии на всех этапах стройки проводились экспертизы и проверки, которые отклонений не выявили. Первая очередь квартала заселена, люди там живут. Следующие дома сдаются в 3 и 4 кварталах текущего года и в 2019 году».

Между тем очевидно, что через десять лет после старта проекта «Морской фасад» город получил Морской пассажирский терминал и «в нагрузку» большие жилые районы, почти не обеспеченные инженерной и социальной инфраструктурой. По прошествии стольких лет некоторые урбанисты задаются вопросом: так ли был нужен городу этот масштабный замысел, если, кроме терминала, он ни в чем не реализовался, а новые жилые кварталы, архитектура которых к тому же вызывает нарекания, с тем же успехом могли появиться на любой городской окраине?

Эксперты, как водится, в мнениях разошлись. «Посмотрите на карту Сингапура, и увидите гигантские намытые территории. Все их знаменитые архитектурные проекты находятся там. Они просто круглосуточно на протяжении многих лет увеличивают площадь своего маленького государства, потому что у них просто нет другого пути, – рассказал «Фонтанке» блогер и сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов. – И есть знаменитый проект в Эмиратах, в Дубае, когда, действительно, создается новая совершенно городская инфраструктура, которую нельзя было сделать в обычных условиях, а на островах в океане – можно. С интересным дизайном, с новыми уникальными достопримечательностями. Это не рядовая застройка, а суперамбициозные дорогие проекты, особенная среда, которая окупается, привлекая в страну инвестиции».

Глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов также считает, что, действительно, не было никакого смысла делать намыв, чтобы размещать там обычные жилые кварталы. «Определенный смысл был в том, чтобы сделать новый порт для крупных лайнеров. Это да. А все остальное — конечно, безобразие. Кроме того, мировая практика показывает, что на таких территориях всегда размещают что-то особенное, очень эксклюзивное, – рассказал «Фонтанке» эксперт. – Например, новый аэропорт или взлетную полосу, которую больше разместить негде. Портовые сооружения или элитные отели, если город живет туризмом. То есть то, что серьезно повышает капитализацию города. Нигде в мире рядовая застройка не размещается на намывах, потому что это безумное расходование ресурсов».

По словам эксперта, у него нет сомнений доверять ли заявлению стройкомитета; согласно его данным, этому выпаду предшествовали многомесячные проверки и экспертизы. Кроме того, как рассказал Карпов, у экологов есть подозрения, что на намыв завозился не только песок, но и какие-то свалочные грунты. «Я сужу по некоторым фотографиям, которые сделали там мои коллеги, – заметил глава ЭКОМа. – Да, есть такие предположения. Если это правда, то такие свалки будут утрясаться в грунте очень долго. Намыв не окончен, не замкнут по береговой линии, потому что до сих пор нет набережной. Грунтовые воды не изолированы от вод Финского залива, а значит, вода будет перекладывать все по-своему. Она ближе к земельным участкам, чем раньше предполагалось».

Вице-президент Гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко, напротив, считает, что логика в этом проекте есть. Тем более что это не первый намыв в истории Петербурга-Ленинграда. «Вы вспомните намыв в шестидесятых годах. Наличная улица, Кораблестроителей, Морская набережная – там же раньше была вода. Улица Савушкина – тоже намывная территория. Что касается «Морского фасада», ясно одно – городу был нужен новый пассажирский порт. Это инвестиции долгосрочного характера, и чтобы они окупались, предполагалось намыть какую-то землю, отдать ее застройщикам под коммерцию, чтобы они на эти деньги могли построить и порт для города. Это логично. И в Голландии это делают, и в Британии это делают. Такова жизнь морских городов. И потом, эти намывные земли, с видом на воду — очень инвестиционно привлекательный кусок. Вид на воду всегда удорожает и жилье, и любую недвижимость. Дороже по себестоимости земля, и метр квадратный дороже. Так что это имеет право на жизнь. Кстати, там же разные есть проекты. Последний проект, который там заявлен – «Golden City» от «Глоракс девелопмент» – очень красивый, высшего уровня, не уступающий голландским, английским».

А по мнению Алексея Шаскольского, замруководителя департамента оценки Института проблем предпринимательства, строить на намывных землях не в пример проще, легче и даже, возможно, дешевле, чем на суше, которая всегда была таковой. В Петербурге был всегда «этот соблазн», говорит эксперт — слишком мелкий залив, слишком дешевый песок, который можно из того же залива привезти на баржах. «Но тут ключевым является анекдот про цыгана, который построил в ряд своих детей, почесал в затылке и говорит: «Этих помыть или новых нарожать?» – говорит Шаскольский. – Действительно, можно было бы разгребать авгиевы конюшни промышленного пояса Петербурга, строить в других местах, но инвесторы решили «нарожать новых». И это оказалось не настолько дорого, чтобы отвратить интересанта. Он все-таки деньги считал. Ведь это удобно, что не надо перекладывать сети, не надо договариваться с собственниками, которые отказываются убирать с пути свои «хижины дяди Тома». Можно дороги тянуть как хочешь, улицы новые. Просто белый лист, как господь бог создавал землю — так и мы создадим с чистого листа».

Как рассказал «Фонтанке» 21 июня высокопоставленный источник в Смольном, сутью резкого выпада стройкомитета было давление на инвестора, а вовсе не стремление вовсе прекратить строительство. По словам источника, город, в итоге, намерен заставить застройщиков все же взять на себя возведение на намыве инфраструктуры. Затраты на ее строительство на территории, где раньше планировали разместить 700 тысяч кв.м жилья, а теперь хотят построить 3 миллиона, Смольный брать на себя не готов. Однако и у «Терры-нова» средств на это может не хватить.

Кроме того, как подчеркнули в Смольном, у власти есть претензии к архитектурному облику новых жилых кварталов. Также власти надеются заставить инвестора построить на намыве пешеходную набережную.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
cfanya001
21 июня 2017 г. 20:30
Могли бы сделать там игровую зону вместо жилья эконом класса.
hell9000
21 июня 2017 г. 20:18
Честно,там вообще не к селу не к городу эти постройки на намыве..контраст ужасный..это вообще не Петербург,а колония какая то,видимо Терра нова от фильма с соответствующим названием что то взяла.. Нужен был порт так и намывать надо только для порта..а зачем эти курятники там настроили!?для курятников места итак полно..
kot
21 июня 2017 г. 20:09
nuga: Ой, а как там будет вонять, когда залив зацветёт! =)
nuga
21 июня 2017 г. 20:05
А вы видели эти убогие квартиры?Они из монолита с гулким эхом,слышимость охринительная.Дешевое социальное жилье по ценам бизнес,а эти лохи радуются-как же на Ваське купили халупы!
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