Погоня без взрыва – наркотики на ветер

Бронированный Land Cruiser с наркотиками кружил на ободах при полицейском эскорте вокруг Сосновки. Товар сыпался на ходу. Петербуржцы слышали выстрелы. В наручниках - экс-полковник полиции.

При захвате подозреваемых в сбыте взрослой партии наркотиков оперативники Выборгского района наткнулись на бронированные стекла. Полицейские успели пробить колесо, а во время погони пассажиры Land Cruiser освобождались от груза. На Светлановской площади произошла развязка сюжета. И никто не ожидал увидеть в салоне иномарки бывшего начальника полиции Невского района, полковника Харлашина. «Фонтанка» восстановила эту редкую динамику.

Вряд ли 52-летний полковник полиции в отставке Алексей Харлашин думал, что однажды младший по званию, агрессивно вытаскивая его из машины, сломает ему ключицу. Но сегодня, с раннего утра 21 июня, пристегнутый к больничной койке Елизаветинской больницы на Вавиловых, рядом с конвоиром он наверняка переживает за другое.

В принципе оперативники отделения по борьбе с наркотиками Выборгского района понимали настрой тех, за кем наблюдали с мая этого года. Они долго вели переговоры, а им все обещали продать несколько кило белого порошка. Наконец вечером 20 июня стороны договорились. По легенде оперативник под прикрытием был иногородний и остановился в гостинице «Спутник». Около 21:40 он сел на заднее сиденье черного Land Cruiser со столичными номерами «777», подъехавшего к отелю. Под запись он еще раз проговорил условия с переговорщиком. В машине было еще двое, но они, соответствуя жанру, помалкивали. Ударив по рукам, коп якобы пошел в гостиницу за суммой. Он обещал примерно так 100 тысяч долларов, но обманул.

К джипу подлетели его коллеги. Полицейские понимали, что, скорее всего, двери будут заблокированы, но рассчитывали на рукоятки своих пистолетов Макарова. Зря. Стекла тонированной иномарки оказались бронированными. Единственное, что они успели – пробить оппонентам левое заднее колесо.

В таком неисправном виде все и началось. Визжа, Land Cruiser пошел по Мориса Тореза, потом нырнул на Светлановский. «Фонтанка», проанализировав видео, смеет утверждать, что намотали они вокруг Сосновки за десяток километров.

Говорят, по пути что-то вылетало из окон статусной иномарки. А петербуржцы уверяли, что полицейские стреляли по колесам.

Согласно рапорту, в 22:22 эскорт в виде Land Cruiser и трех служебных машин финишировал возле дома 27 по проспекту Энгельса.

Теперь «Фонтанка» поняла, что очевидцы восприняли скрежет уходящего джипа за выстрелы. Тем более что в конце концов пробитое колесо рвануло с такой силой, что разнесло даже литой диск.

Через пару секунд по асфальту разнесло и трех подозреваемых. В этом месте начинается самая корпоративная мизансцена. Впредь «Фонтанка» советует вывешивать в подразделениях не только фотографии руководства ГУ МВД, но и лиц районного масштаба. Если бы практика такая уже существовала, то оперативник Выборгского района не со злой силой тащил бы мужчину с заднего сиденья, а отреагировал по-соседски: «Алексей Иванович, ну что вы себе позволяете!»

Но все вышло как вышло. Из салона бесцеремонно был выдран и бывший начальник полиции Невского района, полковник полиции в отставке Харлашин.

Харлашин под двадцать лет отслужил в УМВД по Адмиралтейскому району. А после федеральной истории, когда сотрудники Невского района убили несовершеннолетнего Никиту Леонтьева, когда было снесено почти все районное руководство УМВД, Харлашина перевели туда на должность начальника полиции. Но уже через год его ушли на пенсию. Сегодня от его бывших коллег «Фонтанка» услышала лишь ироничное недоумение. Рассказали нам и про то, что роста он совсем невеликого. И то, что подписывать документы у него было несложно. И про его коммерческую жилку. Но в одном все наши собеседники сошлись: такого не ждали.

Харлашин тоже не ожидал, что ему сломают кость в плече. Тут при таких скоростях, как говорится, без обид. Двоих его товарищей по бизнесу тоже распластали. У них совсем другая биография.

Первый это 43-летний Виталий Куликов. Он переехал к нам из Липецка. С 90-х годов работал частным охранником. Живет в Сосновом Бору. Работал на строительную компанию «Питер-град» у бизнесмена Анатолия Рахина, осужденного в 2014 году по делу «черных риелторов».

Водила же более интересен. 29-летний Алексей Филипьев родился в эстонской Нарве. С детства увлекается боксом, в клубе «Мере» его ценили. В 13 – 14 лет Филипьев занимал первые места в международных турнирах, которые в том числе проходили в Кингисеппе и Ивангороде. В 2013 году он получил вид на жительство в России и часто гостил в Петербурге. Имеет временную регистрацию на Старорусской улице в резиновой, судя по количеству жильцов, квартире.

Из Land Cruiser изъяли пакетище с белым порошком. А из кармана одного из лежащих на земле – лишь малюсенький пакетик. К началу рабочего дня 21 июня эксперт дал заключение, что в большом находится 998,5 г наркотика, в другом – лишь 9 г.

После чего следователь легко возбудил уголовное дело по пятой части статьи 228.1 УК. Несмотря на отвратительное самочувствие ветерана МВД; невзирая, что Филипьев тут же забыл русский язык и требует эстонского переводчика; вопреки молчанию Круглова, – всех троих собираются отправлять в камеру.

Некрасиво каркать, но норма жестокая. Так, за аналогичное подполковник транспортной полиции Левковский в декабре 2016 года осужден на 18 лет.

Что касается бронированного 3,5-тонного Land Cruiser, вещь приобретена в сентябре 2016 года еще одной жительницей Соснового Бора. Ей, как и Куликову, 43 года. Насколько известно, заявлений об угоне автомобиля она не подавала. В настоящее время ее сотовый телефон недоступен.

Евгений Вышенков, Александр Ермаков, «Фонтанка. ру»