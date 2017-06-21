Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал адекватный ответ наращиванию сил НАТО у границ России. Заявление главы оборонного ведомства прозвучало на выездной коллегии МО РФ в Калининграде 21 июня.

Генерал армии напомнил коллегам о том, что в странах Балтии и Польше завершается формирование четырёх батальонных тактических групп НАТО, общая численность которых составит около 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой. А также о том, что продолжается развёртывание европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США. В 2018 году в дополнение к базе ПРО в Румынии планируется ввести в эксплуатацию аналогичный объект в Польше.

Сейчас у российских границ проводятся масштабные учения альянса "Балтопс-2017" и "Удар сабли – 2017", в которых принимают участие свыше 10000 военнослужащих, более 70 кораблей и вспомогательных судов, около 70 самолётов, в том числе американские стратегические бомбардировщики B-52, отметил Шойгу.

"Эти неоправданные действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире. Повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении", – подчеркнул Сергей Шойгу и рассказал, как Россия в ответ на такие недружественные акты совершенствует боевой состав войск и систему их базирования.

До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков.

Эти организационные мероприятия синхронизированы с поставками современного оружия. Только за последние полгода в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники.

"В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств", – добавил Шойгу.

Как ранее сообщала "Фонтанка", самолет, на котором 21 июня Сергей Шойгу летел в Калининград, пытался сопроводить истребитель НАТО, но был отогнан Су-27 морской авиации РФ.