Спикер ЗакСа запретил оппозиционерам задавать вопросы о политических репрессиях

Петербургские депутаты выбрали представителей общественности в квалификационную коллегию судей на пленарном заседании 21 июня. При этом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров запретил коллегам задавать вопросы о "репрессиях" в отношении задержанных на антикоррупционном митинге в День России.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", во время представления кандидатур оппозиционные депутаты Максим Резник и Борис Вишневский пытались спросить у будущих представителей общественности в коллегии, как те относятся к работе судей, посадивших на несколько суток митингующих против коррупции. Парламентарии также напомнили, что к задержанным во время процессов не допускали адвокатов.

"Пока вы ещё не стали представителями общественности, дайте оценку репрессивным органам и судебной системе", – попросили депутаты.

Макаров, тем не менее, четырежды снял эти вопросы и попросил кандидатов не отвечать на них, "так как оценку деятельности судов давать нельзя". Также запретил спикер вопрос "Как вы себя чувствуете?" (его Резник задал одной из кандидаток, та успела ответить: "А вы?")



По итогам голосования в коллегию избрали заместителя гендиректора по судебной и претензионной работе ООО "Управляющая компания "ОРИОН"" Елену Чебаненко, руководителя службы управления имущественным комплексом НИИ синтетического каучука им. академика С.В. Лебедева Кирилла Попова, начальника юридического отдела "Генеральной Сюрвейерской Компании" Ольгу Платову.



Напомним, что по итогам митинга 12 июня на Марсовом поле почти 200 петербуржцев были арестованы на несколько суток. В суды не допускали адвокатов. Одного из них, правозащитника Динара Идрисова, задержали в суде, а потом наказали 14 сутками по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").