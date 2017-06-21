Тонны отравленного кунжута не пустили в Петербург из Гватемалы

Россельхознадзор остался недоволен крупной партией кунжута, поступившей в Петербург из Гватемалы. В семенах обнаружили опасный для здоровья кадмий.

Как сообщили 21 июня в пресс-службе ведомства, стандартную проверку на безопасность не прошли двадцать тонн очищенного кунжута, выращенного в Гватемале. Экспертиза показала повышенное содержание в зернах кадмия – одного из самых токсичных тяжёлых металлов.

Должностные лица, занимавшиеся оформлением партии отравленного кунжута, привлечены к ответственности за недостоверное декларирование продукции. Максимальное наказание за это – штраф в двадцать пять тысяч рублей. Получателя груза Россельхознадзор известил об опасности.