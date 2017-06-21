Спикер ЗакСа: Митинги когда-то привели к развалу СССР

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров прокомментировал антикоррупционные митинги, прошедшие 12 июня в Петербурге. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", единоросс посчитал жёсткие действия полиции оправданными, а акции протеста – ведущими к развалу страны.

"Что думали организаторы несанкционированного митинга? О провокаторах думали? О детях? Помните, в 80-90-х аплодировали митингам, а это привело к развалу СССР. Был бы Советский Союз, не было бы конфликтов и ИГИЛ", – заявил политик на брифинге после пленарного заседания горпарламента 21 июня.

По его словам, полиция действовала на митинге профессионально, оправданно и не дала произойти беспорядкам. Что касается распыления газа в камере и других правонарушений со стороны стражей порядка, то их надо пресекать, подчеркнул Макаров.

"Организаторы митинга должны нести личную ответственность за последствия таких несанкционированных митингов", – добавил глава городского парламента.

Напомним, что на Марсово поле в День России вышли несколько тысяч человек, около шестисот были задержаны. Порядка 200 участников акции признали виновными и арестовали на несколько суток.