Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского за его позицию по внедрению видеоповторов в футболе. Слова Карпина 21 июня приводит «Матч ТВ».

«Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь, это будет лучший вариант. Ну а как по-другому? Как в детстве? Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте играть, мячом из бычьего пузыря», — сказал Карпин.

В понедельник, 19 июня, Будогосский выступил против видеоповторов в футболе. «Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении», — приводит слова 67-летнего функционера «Лента.ру» со ссылкой на «Р-Спорт».

Систему видеоповторов официально применили на играх Кубка конфедераций, который стартовал в Петербурге 17 июня. Уже через несколько дней она стала предметом ожесточённых споров. Подробнее в материале «Фонтанки».