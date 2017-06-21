Евгения Васильева переквалифицировалась в управдомы

Дом №6 в московском Молочном переулке получил нового секретаря товарищества собственников жилья. Им стала Евгения Васильева, которая жила в нем под домашним арестом в своей квартире.

Об избрании осужденной за махинации с недвижимостью Министерства обороны РФ Васильевой секретарем ТСЖ 21 июня сообщил источник агентства «Москва». Должность она получила единогласно. Протокол подписал председатель товарищества — бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Новому секретарю дома, по данным СМИ, принадлежит 13-комнатная квартира. В ней она находилась под домашним арестом больше двух лет - с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года.

Напомним, ранее Васильева занимала должность начальника департамента имущественных отношений Минобороны. В 2015 году она была осуждена за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества предприятия «Оборонсервис», которое находилось в подчинении министерства. Ее приговорили к пяти годам колонии, но уже через 34 дня она была условно-досрочно освобождена. Бывший министр обороны также оказался под следствием, но дело было закрыто, так как он попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.