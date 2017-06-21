УК «Новоселье» завершает строительство квартала «Гамма»

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» разрастается и в скором времени готов будет принять новых жильцов.

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»

В третьей очереди строительства квартале «Гамма» полностью завершены работы по покраске фасада, произведено остекление балконов во всех секциях. В настоящее время застройщик ведет отделку МОП и активно занимается благоустройством территории.

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»

Кроме того в зданиях №3, №4 в 4-й очереди строительства, квартале «Дельта», смонтирован цокольный этаж. В здании №1 и №2 завершено возведение первого этажа.

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»

Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.