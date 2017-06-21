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21.06.2017 13:41

Жилой комплекс «Три ветра» будет иметь свой пляж на берегу залива

Жилой комплекс «Три ветра» будет иметь свой пляж на берегу залива
«Группа ЛСР»

Разработан индивидуальный проект благоустройства жилого комплекса бизнес-класса «Три ветра»: «Группа ЛСР» формирует на берегу Финского залива уникальную зону для отдыха, игр и прогулок.

У «Трех ветров» появится благоустроенная набережная и уютный пляж, откуда откроется потрясающий вид на водные просторы. Окружающая дома территория будет максимально озеленена, планируется высадка деревьев и кустарников различных пород. Архитекторы ландшафтного дизайна предложили нестандартное решение в украшении зоны отдыха: на территории будут установлены скамейки с оригинальным дизайном, шахматные столики. Появится спортивная площадка для активных видов спорта и продуманная детская площадка. Между домами образуются уютные дворы с прогулочными зелеными аллеями. Непосредственно к воде можно будет выйти по специальным дорожкам-спускам.

Будущие жители «Трех ветров» смогут проводить здесь вечера вдали от городской суеты: красивые закаты, морской воздух и ощущение свободы и простора вокруг – это ли не признаки идеальной жизни.

Безопасность жителей будет обеспечена возведенным по периметру «Трех ветров» ограждением, а также системой круглосуточного наблюдения и записи происходящего на территории комплекса и подземного паркинга. Подъезды жилых домов, центральный вестибюль и автостоянку оборудуют системами видео-домофонной связи и сетевой системой контроля доступа. На объекте предусматривается собственная диспетчерская служба с круглосуточно работающим постом.

Три дома жилого комплекса «Три ветра» – «Мистраль», «Бриз» и «Норте» строятся в одной из самых престижных локаций, неподалеку от небоскреба «Лахта-центр» и в получасе езды от исторического центра Санкт-Петербурга. Ближайшая станция метро – «Старая деревня» (пять минут на транспорте), скоро появится станция метро «Беговая». В двух шагах от «Трех ветров» – Парк 300-летия Санкт-Петербурга, а новый Яхтенный мост напрямую соединяет комплекс с Крестовским островом и его парками.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8-800-325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


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21.06.2017 13:41

Жилой комплекс «Три ветра» будет иметь свой пляж на берегу залива

Разработан индивидуальный проект благоустройства жилого комплекса бизнес-класса «Три ветра»: «Группа ЛСР» формирует на берегу Финского залива уникальную зону для отдыха, игр и прогулок.
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