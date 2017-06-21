Жилой комплекс «Три ветра» будет иметь свой пляж на берегу залива

Разработан индивидуальный проект благоустройства жилого комплекса бизнес-класса «Три ветра»: «Группа ЛСР» формирует на берегу Финского залива уникальную зону для отдыха, игр и прогулок.

У «Трех ветров» появится благоустроенная набережная и уютный пляж, откуда откроется потрясающий вид на водные просторы. Окружающая дома территория будет максимально озеленена, планируется высадка деревьев и кустарников различных пород. Архитекторы ландшафтного дизайна предложили нестандартное решение в украшении зоны отдыха: на территории будут установлены скамейки с оригинальным дизайном, шахматные столики. Появится спортивная площадка для активных видов спорта и продуманная детская площадка. Между домами образуются уютные дворы с прогулочными зелеными аллеями. Непосредственно к воде можно будет выйти по специальным дорожкам-спускам.

Будущие жители «Трех ветров» смогут проводить здесь вечера вдали от городской суеты: красивые закаты, морской воздух и ощущение свободы и простора вокруг – это ли не признаки идеальной жизни.

Безопасность жителей будет обеспечена возведенным по периметру «Трех ветров» ограждением, а также системой круглосуточного наблюдения и записи происходящего на территории комплекса и подземного паркинга. Подъезды жилых домов, центральный вестибюль и автостоянку оборудуют системами видео-домофонной связи и сетевой системой контроля доступа. На объекте предусматривается собственная диспетчерская служба с круглосуточно работающим постом.

Три дома жилого комплекса «Три ветра» – «Мистраль», «Бриз» и «Норте» строятся в одной из самых престижных локаций, неподалеку от небоскреба «Лахта-центр» и в получасе езды от исторического центра Санкт-Петербурга. Ближайшая станция метро – «Старая деревня» (пять минут на транспорте), скоро появится станция метро «Беговая». В двух шагах от «Трех ветров» – Парк 300-летия Санкт-Петербурга, а новый Яхтенный мост напрямую соединяет комплекс с Крестовским островом и его парками.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8-800-325-01-01.

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