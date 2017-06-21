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21.06.2017 13:42

Манчини хочет заполучить в "Зенит" игрока из второй лиги Италии

Очередным новичком футбольного клуба «Зенит» может стать 21-летний защитник «Торино» (Италия) Кевин Бонифаци. Как 21 июня сообщает Tuttomercatoweb, игрока хочет заполучить главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

Прошлый сезон Бонифаци отыграл на правах аренды в клубе итальянской серии B «СПАЛ» (20 матчей, 3 гола). Отмечается, что «Торино» не планирует расставаться с игроком, контракт которого действует до 2022 года.

Как сообщала «Фонтанка», накануне греческий защитник «Ромы» Костас Манолас дал свое согласие на переход в «Зенит» . Петербуржцы предложили 26-летнему игроку в два раза большую по сравнению с его текущей зарплату. Теперь клубам предстоит договориться о сумме отступных за футболиста.


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