В Петербурге увеличили число парковок для болельщиков Кубка конфедераций

Зрителям матчей Кубка конфедераций FIFA – 2017 предоставят больше парковочных мест в пешей доступности от стадиона «Санкт-Петербург» в Приморском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба КРТИ, дополнительные 76 парковочных мест для болельщиков 22 и 24 июня и 2 июля предоставит гипермаркет «Лента». Всего же зрителям матчей будет доступно 7 бесплатных автостоянок. Чтобы припарковаться на них, нужно будет предъявить билет.

Подробнее – на «Водителе Петербурга».