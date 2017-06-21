LEGENDA открывает сезон жарких спецпредложений

Компания LEGENDA запускает несколько летних акций, распространяющихся на строящиеся smart-проекты застройщика.

До конца июня при покупке smart-квартир в проектах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и

«LEGENDA Героев» действует программа «Скидки детям», условия которой будут интересны семейным покупателям с детьми. Так, приобретая квартиру, клиенты с одним несовершеннолетним ребенком получат дисконт в размере 1%, а с двумя и более детьми – 2%.

LEGENDA

Специальную акцию застройщик подготовил и для покупателей smart-квартир и паркинга в проекте «LEGENDA Комендантского». Предложение действительно при покупке квартиры любого типа. Акция действует до особого распоряжения, количество машиномест ограничено!

LEGENDA

Актуальным в летние месяцы останется и спецпредложение на покупку квартиры в проекте «LEGENDA Героев»: вместе с жильем клиент сможет получить место в подземном паркинге. Акция распространяется на определенный тип семейных квартир и позволит раз и навсегда решить проблему хранения автомобиля. Так, стандартное машиноместо идет в комплекте с односпальневымии двухспальневыми квартирами размера М и L и трехспальневыми квартирами размера M. Трехспальневые квартиры формата L продаются совместно с семейным блоком или двумя стандартными машиноместами. Количество предложений по акции ограничено.

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