Риэлторское сообщество может создать в профессиональную закрытую базу объектов

В рамках круглого стола «Риэлтор против агентства.

Для чего сегодня риэлтор и агентство нужны друг другу?» исполнительный директор АН «ДОМПЛЮСОФИС» Юлия Роженцева рассказала, что в настоящих реалиях опытные агенты по недвижимости нуждаются в собственной закрытой базе объектов недвижимости и запросов.

На данной площадке профессионалы риэлторского сообщества смогли бы обмениваться информацией, изучать рынок, проводить кросс-сделки.

Юлия Роженцева

– Сообщество нуждается в консолидации. Сейчас на рынке есть потребность в честной, профессиональной, закрытой базе (прежде всего речь о «вторичном» рынке, новостройки хорошо представлены на различных агрегаторах), куда каждый опытный агент смог бы загрузить выставляемый на продажу объект. Таким образом, удалось бы сократить время экспозиции объекта и сэкономить на рекламе. С другой стороны, единая база приведет к увеличению числа кросс-сделок. Для агентов – это будут быстрые продажи, что гарантирует, в той или иной мере, стабильный доход. Первый опыт создания подобного ресурса уже есть. Агентство недвижимости «ДОМПЛЮСОФИС» совместно с партнерами создали «Клуб партнерских продаж». Это бесплатный проект для риэлторов, готовых объединить свои усилия для достижения новых результатов в бизнесе и качестве оказания услуг клиентам.

Профессионалы проявляют интерес к Клубу, но пока еще есть обстоятельства, которые мешают реализации проекта. Однако, мы понимаем, что данное направление нужно развивать и обучать риэлторов проводить кросс-сделки, – комментирует эксперт.



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