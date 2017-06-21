HR-гуру Светлана Иванова: Голод и боль - лучшие мотиваторы

21.06.2017 13:27

Бизнес-тренер Светлана Иванова.

Как задать вопрос, который позволит узнать о человеке всё? Какая работа подойдёт человеку, зацикленному на негативе? В каких областях мы лучше американцев, а также как отличить бизнес-тренера от шарлатана, рассказала в интервью интернет-каналу [Фонтанка. Офис] HR-гуру Светлана Иванова.