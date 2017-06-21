Медведев сравнил лето в Москве с бразильской зимой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил нынешнее лето в Москве с бразильской зимой. Об этом он сказал 21 июня в ходе встречи с президентом Бразилии Мишелом Темером.

«Господин президент, приветствую вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето», — отметил премьер. Его слова передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщала «Фонтанка», синоптики обещают, что циклон, накрывший и Москву, и Петербург, вскоре отступит. Улучшением погоды к концу рабочей недели 21 июня горожан обнадежил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, надо пережить всего лишь пару холодных дней, а уже 22 июня циклон двинется на восток, погода станет лучше, и в городе потеплеет.