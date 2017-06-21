Нападающий СКА Дадонов близок к переходу в НХЛ

Один из лидеров петербургского СКА в чемпионском сезоне – нападающий Евгений Дадонов – близок к подписанию контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в среду, 21 июня, сообщил известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман.

«Дадонов близок к подписанию контракта с командой из Восточной конференции. Не могу сказать на сто процентов, но похоже, что в «Вегас» он не собирается», — написал Фридман в своем материале на сайте телекомпании Sportsnet.

Ранее именно Эллиотт Фридман написал о скором переходе другого форварда СКА Вадима Шипачева в клуб НХЛ «Вегас». 5 мая стало известно, что Шипачев действительно подписал контракт с этим клубом на два сезона с зарплатой 4,5 млн долларов в год.

Напомним, что по правилам НХЛ Дадонов может официально заключить контракт только после 1 июля.