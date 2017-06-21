Неустойки и санкции в долевом строительстве: Плюсы и минусы

21.06.2017 15:05

Фото: Сергей Коньков / ДП

Неустойки и санкции за срыв сроков в долевом строительстве - тема очередного выпуска программы "Квадрат" с Дмитрием Синочкиным. Штрафы в стоимость квартиры - восстановление справедливости или путь к обрыву? Гость студии - Игорь Абалов, ведущий юрист компании «ЮАП-СПб».