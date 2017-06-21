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21.06.2017 15:05
Неустойки и санкции в долевом строительстве: Плюсы и минусы
Неустойки и санкции за срыв сроков в долевом строительстве - тема очередного выпуска программы "Квадрат" с Дмитрием Синочкиным. Штрафы в стоимость квартиры - восстановление справедливости или путь к обрыву? Гость студии - Игорь Абалов, ведущий юрист компании «ЮАП-СПб».
Аудиоподкаст программы:
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