Песков перевел стрелки на Шойгу в истории с видео «из Сирии», которое Путин показал Стоуну

Пресс-секретарь президента прокомментировал скандал с видеозаписью ударов американской авиации в Афганистане, которую в фильме Оливера Стоуна Путин демонстрирует как работу российской армии в Сирии.

По словам Дмитрия Пескова, которые приводят федеральные СМИ 21 июня, видеозапись главе государства передал министр обороны Сергей Шойгу.

«Могу подтвердить, это действительно материалы нашего Министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту», — сказал Дмитрий Песков.

Видео появляется в третьей серии документального сериала о президенте РФ, которую Первый канал покажет только сегодня вечером, а ShowTime продемонстрировал на прошлой неделе. Блогеры заметили, что Путин, рассказывая о российских авиаударах в Сирии, показывает удары американской авиации по талибам в Афганистане в 2009 году. Причем на видеозапись наложены переговоры якобы украинских военных пилотов.

Ролик восьмилетней давности есть в Youtube.