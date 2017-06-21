Песков не стал комментировать встречу Порошенко и Трампа

В Кремле не считают возможным давать оценку прошедшим накануне переговорам президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Его слова в среду, 21 июня, передает «Лента.ру». «Это ремесло для украинских политологов и американских наблюдателей», — сказал официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва приветствовала бы, если бы в результате этих контактов «Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей».

Отвечая на вопрос журналистов, ведется ли подготовка встречи лидеров России и США, пресс-секретарь ответил отрицательно, пояснив, что при необходимости все будет согласовано.

Накануне президент США принял своего украинского коллегу в Овальном кабинете Белого дома. По итогам встречи Порошенко заявил, что не верит в якобы сговор американского лидера с Россией.