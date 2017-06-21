ИТМО вошёл в рейтинг лучших университетов Европы

Петербургский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) вошел в тройку лучших российских вузов по версии британского агентства Times Higher Education(THE).

Как следует из топа европейских вузов, опубликованного 21 июня на сайте THE, ИТМО занимает 191-200 позицию в новом рейтинге европейских университетов. Всего в списке четыреста заведений из географической части Европы, Россию представляют 24.

Среди российских лидеров образования, по версии британцев, ИТМО взял бронзу. Первые два места разделили МГУ и МФТИ. В сравнении с европейскими столичные университеты заняли 93 и 151-160 позиции соответственно.

В ИТМО признались, что подобные результаты в региональном рейтинге сюрпризом не стали, поскольку заслуги университета ранее признали в мировом топе THE WUR. Лучших в регионах выбирали также на основании пяти групп показателей: образование, исследования, цитируемость, доход от промышленности и интернационализация. В самом вузе отмечают, что наибольшее количество очков помогла заработать ещё и возросшая публичная активность.

Напомним, студенты ИТМО в этом году в седьмой раз выиграли олимпиаду по программированию, которая проходила в США. На соревнованиях они обошли 128 команд из разных стран. Достижения петербургских студентов президент РФ Владимир Путин отметил во время Международного экономического форума.