Су-27 прогнал натовский истребитель, подлетевший к борту Шойгу над Балтикой

Истребитель F-16 пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его отпугнул российский Су-27, показав свое вооружение.

Как 21 июня сообщают журналисты, которые были на борту лайнера Минобороны РФ, иностранный летчик хотел сопроводить борт Шойгу, когда он следовал на коллегию военного ведомства в Калининград. Однако в этот момент между самолетами встал истребитель морской авиации Су-27. Он якобы продемонстрировал летчику F-16 вооружение, качнув крыльями. После этого истребитель НАТО ушел с траектории полета самолета министра обороны РФ.

Накануне, как писала "Фонтанка", российский Су-27 поднимали над Балтийским морем для перехвата американского самолета-разведчика RC-135.

Ранее, 6 июня, российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии Р-3С «Орион» над нейтральными водами Баренцева моря.

Как сообщило позднее Минобороны РФ, глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Калининград, где проведет выездное заседание Коллегии Министерства обороны. Оно будет посвящено вопросам, связанным с обеспечением безопасности на Западном стратегическом направлении. Участники мероприятия обсудят ход формирования соединений и воинских частей на территории Западного военного округа, поступления на вооружение войск военной техники, а также обустройства военных городков.