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21.06.2017 12:25

Пассажиры: Рейс Москва -Тбилиси задержал пассажир с бензопилой

 

Рейс Грузинских авиалиний в Тбилиси из московского аэропорта Внуково днем 21 июня задержал пассажир с бензопилой.

По расписанию борт должен был отправиться в 11:30, но, вместо того, чтобы вывести самолет на взлетную полосу, командир воздушного судна сделал неожиданное объявление.

«Уважаемые пассажиры, с вами говорит капитан корабля. В связи с тем, что в самолете находится пассажир с бензопилой, наш рейс задерживается на 10-15 минут, пока сотрудники ФСБ проверят багаж», – написала на своей странице в Facebook пассажирка Наталья. После чего, по ее словам, силовики появились уже внутри салона самолета, видимо, в поисках мужчины, который ухитрился пронести инструмент на борт.

По состоянию на 12:18, исходя из данных онлайн-табло Внуково, самолёт все еще не вылетел.


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