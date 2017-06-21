Путин продлил полномочия Титова как бизнес-омбудсмена

Владимир Путин подписал указ, с 22 июня продлевающий полномочия Бориса Титова в должности бизнес-омбудсмена, документ опубликован 21 июня на официальном портале правовой информации.

Как писала "Фонтанка", Путин пообещал продлить полномочия Титова как бизнес-омбудсмена 26 мая, после личной встречи с ним в Кремле. "Я вижу, как вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю", – сказал тогда президент России.

Бизнес-омбудсмен назначается сроком на пять лет. Титов занимает эту должность с 2012 года. Бизнес-омбудсмен занимается вопросами нарушения прав бизнесменов, а также урегулированием споров между бизнесом и органами власти.