Выпускников после «Алых парусов» ночные автобусы подвезут к открытому метро

Метрополитен Петербурга ради «Алых парусов» будет работать всю ночь с пятницы на субботу. К станциям гостей праздника подвезут ночные автобусы по одиннадцати маршрутам.

Как сообщили 21 июня в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», с полуночи 24 июня транспорт пустят по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154. Эти автобусы до шести утра будут подвозить к станциям метро. В пресс-службе метрополитена уточнили, что 23 июня на вход и выход круглосуточно будут открыты все станции, кроме вестибюлей «Достоевской» и «Спасской».

Для входа на «Спасскую» можно воспользоваться вестибюлями «Садовой» или «Сенной площади». Пройти на «Достоевскую» можно через «Владимирскую».

Отмечается, что интервал между поездами будет увеличен.

Также в ночь на 25 июня до 6 часов утра будут работать традиционные автобусные маршруты 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые повторяют маршруты пяти линий петербургского метро. В качестве оплаты за проезд в автобусах принимают как наличные, так и электронные проездные. Ждать наземный общественный транспорт придётся по полчаса.