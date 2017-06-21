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21.06.2017 11:39
41 Комментариев

Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет

Испортивший погоду в Петербурге циклон не будет гостить долго. Улучшением погоды к концу рабочей недели 21 июня горожан обнадежил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, надо пережить всего лишь пару холодных дней, а уже 22 июня циклон двинется на восток, погода станет лучше, и в городе потеплеет.

«Ну да, пришел циклон, надо пережить пару дождливых дней и относительно холодных, но +14…+16 градусов – это жара по сравнению с Кольским, где идет снег 20 июня», – написал синоптик на своей странице в Facebook.

Сегодня температура в Петербурге не превысит 16 градусов тепла, а во второй половине дня дожди будут сопровождаться грозами.


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комментарии пользователей (41)
Люсьен
21 июня 2017 г. 13:36
лукницкий:
когда солнце не появилось
ааааа) "Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил!"
лукницкий
21 июня 2017 г. 13:33
Люсьен:
какой хитрый синоптик... боится не угадать наверное)))
Испугаешься тут. В мае этого года глава МЧС Владимир Пучков даже предложил штрафовать синоптиков за неточные прогнозы. Александр Колесов, главный синоптик Гидрометцентра Петербурга: — Прогноз может оказаться неверным в любой момент. Дожди могут усилиться под воздействием мегаполиса. Или, например, мы составляем в пять утра прогноз на день, но бывают случаи, когда солнце не появилось, не прогрело воздух. Не всегда эти факторы возможно учесть. Но мы переживаем из-за критики наших прогнозов. "Бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег; то ли будет, то ли нет" (с).
математик
21 июня 2017 г. 13:27
Ex-Cop: :))) у меня другой, английский твидовый:)))
Noisymouse
21 июня 2017 г. 13:23
Веселый фотограф: " ты моя летняя зима, мое зиииимнее летооо")))
iigaza
21 июня 2017 г. 13:19
Однажды Сталин разговаривал с метеорологами, которые составляли прогнозы погоды. — Каков процент точности ваших прогнозов? – спросил Иосиф Виссарионович. — Сорок процентов – бойко ответили научные работники. — А вы говорите наоборот, и тогда точность будет 60 % — посоветовал вождь.
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